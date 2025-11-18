アーバンリサーチのバッグ＆シューズブランド「RODE SKO」（ロデスコ）が、サンリオキャラクターズとコラボレーションした新作のバッグを発売。11月4日（火）からオンラインストアで予約を受け付けている。RODE SKOからサンリオキャラクターズとのコラボレーションバッグが新登場ブランド定番のミドルバッグと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」がコラボし