デビュー30周年イヤーを駆け抜けたGLAYが、最新アーティスト写真を公開。夜景をバックに撮影された1枚となっており、撮影場所などの詳細は今後明かされるという。【画像】充実の内容…！GLAYのニューシングル「Dead Or Alive」ジャケットアーティスト写真の解禁とともに、12月3日に発売されるニューシングル「Dead Or Alive」の収録内容とジャケットが公開された。同曲は、Netflixにて12月10日より独占配信がスタートするアニ