【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GLAYが、最新アーティスト写真を公開。それに伴い、ニューシングル「Dead Or Alive」（12月3日リリース）の収録内容と、映像作品『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』（12月10日リリース）のアートワークを一斉解禁した。 ■GLAYニューシングル「Dead Or Alive」収録内容 63rdシングル「Dead Or Alive」のジャケット