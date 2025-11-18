中国で公開中の劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の勢いが急落したと、中国メディアの大河報が18日に報じた。17日、間もなく公開予定だった「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」「はたらく細胞」の2作品の公開中止が決まった。高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に反発を強める中国の思惑があるとみられる。そうした中、大河報は「11月17日の同作の興行収入は2539万4100元（約5億5000万円）