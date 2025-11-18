英科学誌「ネイチャー」増刊「2024年ネイチャー・インデックス世界科学研究都市ランキング」によると、同ランキングのトップ10で中国の都市が初めて過半数を占め、北京は2016年以来、首位を維持していることが分かりました。ネイチャー・インデックスは、世界的な学術出版社シュプリンガー・ネイチャー傘下の組織により定期的に作成・発表されており、世界の研究機関が145種の高品質な自然科学・医学健康ジャーナルに発表した科学