18日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2087枚だった。うちプットの出来高が1509枚と、コールの578枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の101枚（5円高33円）。コールの出来高トップは5万2500円の105枚（335円安565円）だった。 コールプット 出来高