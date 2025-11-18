18日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は65枚だった。コールの合計出来高は2枚。コールの出来高トップは5万1000円の1枚（1475円）だった。プットのの合計出来高は63枚。プットの出来高トップは3万8000円の40枚（390円）だった。 コールプット 出来高前日比