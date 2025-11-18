北海道恵庭市で2025年11月18日、砲弾のようなものが2つ発見され、周辺では人の立ち入りが一時規制されました。18日午後2時前、恵庭市大町1丁目で空き家を解体中の業者が、解体時にでた廃材の中から砲弾のようなものを2つ発見して警察に通報しました。けが人はいません。警察によりますと、砲弾のようなものの大きさは、1つが直径約9センチ、長さ約16センチで、もう1つは直径7センチ、長さ約13センチだということです。発見された場