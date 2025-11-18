巨人・湯浅大内野手（25）が18日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、150万ダウンの1350万円でサインした。8年目の今季はわずか8試合の出場に終わり「うまくいったことがないくらいのシーズンでした」と厳しいことを並べた。秋季キャンプからは出場機会を求めて外野の挑戦も始めており「チャンスが少しでも増えるなら挑戦したいと思います」と決意。オフは走塁練習にも力を入れる予定で「盗塁の部分でトレーニングもまた一