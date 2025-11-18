令和ロマン・くるまが、すぐ近くのベンチに座る西村博之（以下、ひろゆき）の存在にまったく気づかず、ひろゆきをバス停に残して目的地へ出発。一瞬だけ映り込んだひろゆきの姿に、視聴者から爆笑コメントが殺到した。【映像】「ひろゆきを探せLv1」画面に見切れるひろゆき11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シ