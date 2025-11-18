面識のない女性の部屋に侵入し、刃物で脅して性的暴行を加えた疑いで、28歳の男が逮捕されました。高原陸生容疑者（28）は11月8日、埼玉・朝霞市内のアパートの部屋に侵入し、女性（20代）に包丁のようなものを見せて性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、女性と高原容疑者に面識はなく、防犯カメラの捜査などから高原容疑者を特定したということです。高原容疑者は犯行前にアパートの周辺を2時間以上歩きまわ