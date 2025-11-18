巨人は１８日、岡本和真内野手（２９）のポスティングシステム申請手続きを日本野球機構（ＮＰＢ）に行ったことを発表した。巨人は１０月２２日に岡本のポスティング移籍を認めることを発表。岡本本人は「非常に快く送り出してくれたというか、頑張ってこいということで話をいただいた。許可していただいたのは感謝している」と語り、「ずっと行きたいという気持ちがあった。欲しいと言ってくれればどこでもうれしい」とＭＬＢ