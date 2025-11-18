自民党の河野太郎氏が１８日、Ｘを更新。「自民党の政調全体会議」で感じた思いを投稿した。河野氏は「自民党の政調全体会議」と切り出し、「コロナ前は補正予算額が１０兆円をこえたのはアジア通貨危機、リーマンショック、東日本大震災などの危機の時だけだった」と指摘。だが「コロナ禍で大規模な財政出動が行われ、タガが外れたのか危機という状況でもないのに昨年の補正予算額を超えろという声が大きい」と指摘。「為替