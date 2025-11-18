１７日のテレビ朝日「モーニングショー」では、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国側が強烈に抗議している件を取り上げた。番組では１５日から１６日にＡＮＮが行った世論調査の結果が紹介され、「日本が集団的自衛権に基づいて武力行使に踏み切ることも必要だと思うか」との質問では「必要３３％、必要ない４８％、分からない・答えない１８％」だったと伝えられた