【モデルプレス＝2025/11/18】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第6回は、九州・沖縄エリア代表：りあさんのインタビューを届ける。【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”◆りあさんプロフィール出身：佐賀県学年：1年生誕生日：6月13日MBTI：ESFJ趣味：メイク特技：スポーツ好きな食べ物：魚、納豆、チーズハン