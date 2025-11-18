【モデルプレス＝2025/11/18】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が11月17日、自身のInstagramを更新。アイスショーのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美女スケーター「天使降臨」色白素肌輝く衣装姿◆本田真凜、素肌輝く衣装姿披露本田は「東京公演ありがとうございました」とつづり、プロフィギュアスケーターで恋人の宇野昌磨プロデュースのアイスショー「Ice Brave2」東京公演でのオフ