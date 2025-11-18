【新作タイトルティザーサイト】 11月18日 公開 日本一ソフトウェアは、新作タイトルのティザーサイトを11月18日に公開した。 新作タイトルのURLは「sxxinxgxmxhxmx」。公開されたページでは映画館のようなスクリーンに貧しい少女の物語が映し出されている。ページの情報更新は11月20日までを予定しているという。 (C)Nippon Ichi Software, Inc.