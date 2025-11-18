求人サイトを運営する各社が10月のパート・アルバイトの時給動向を発表。最低賃金の上昇や年末の繁忙期を控えた求人増などが原因となり、4社全ての調査で平均時給が1,300円を超え、時給アップの傾向が続いていることが分かった。【前月は】9月のパート・バイト時給は大幅上昇傾向に、最低賃金改定の影響で■マイナビは3カ月連続で過去最高時給を更新14日、マイナビが10月の「アルバイト・パートの平均時給レポート」を発表した