◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と王座を争う同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。注目の一戦まであと６日。「走り込み合宿からスパーリングまでどれもやり切れた