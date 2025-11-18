日生中学校備前市日生町日生 養殖されているカキを食べてしまう魚、「チヌ」をおいしく食べて食害を減らそうと、岡山県備前市の中学生が調理実習に臨みました。 備前市の日生地区は2024年、岡山県でとれたカキの約4割が水揚げされた一大産地。 しかし、県などによりますと、春ごろに数cmほどに育ったカキをチヌが食べてしまい、漁獲量に影響を与えているということです。 そんなチヌをおいしく食べることで、