JR東海リテイリング・プラスが、イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』とのコラボレーション企画を2025年12月2日(火)から12月22日(月)までの期間、実施します。「MANKAIカンパニーの劇団員が貸し切り新幹線でみなさまをおもてなし！」をコンセプトに、深紅のスーツに身を包んだ描きおろしイラストが登場。限定駅弁やオリジナルグッズが、東京駅から新大阪駅のキヨスクなどで発売されます。 JR東海リテイリング・プラス『