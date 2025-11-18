歴代2位となる82％（JNN調査）という高支持率で好スタートを切った高市早苗・首相。政権を盤石にするために、靖国神社を参拝するプランが浮上しているという。もしも実現すれば、2013年12月26日に参拝した安倍晋三・元首相以来、12年ぶりの現職総理の参拝となる。その舞台裏を追った。【全3回の第2回】【表】大平正芳氏、鈴木善幸氏、中曽根康弘氏…ほか、歴代総理の靖国参拝（A級戦犯合祀の判明以降）キーマンは安倍政権の首相