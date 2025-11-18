◇明治神宮大会大学の部準決勝青学大8―2八戸学院大（2025年11月18日神宮）青学大が8―2で八戸学院大を下し、連覇へ王手をかけた。試合開始前には同大OBのロッテ・西川史礁外野手（22）が同い年の女性と6月に結婚していたことを発表。この日2安打1打点の活躍で打線を引っ張った4番・渡部海捕手（3年）は「婚姻届を出されたことは知っていた。今発表したんですね」と事前に知っていたことを明かし、「末永く続いてほしい