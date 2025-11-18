１７日、東京タワー周辺の景色。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月18日】高市首相の台湾をめぐる発言が日本国内でも大きな反発を呼んでいる。東京の首相官邸前では15日夜も、市民がプラカードを掲げ、発言の早期撤回と謝罪、首相退陣を求めて声を上げた。高市氏の発言は法理と歴史的事実を無視したもので、一連の言動は地域の安定を脅かすだけでなく、日本自身にも災いを招いている。日本の政治家や市民からは、高