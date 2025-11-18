モデルでタレントのわたなべ麻衣（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族でディズニーを訪れた“幸せ3ショット”を披露した。わたなべは「娘の誕生日ディズニー（やっっっと投稿。笑）」と書き出し「10月19日はーちゃんの5歳の誕生日だったので家族でディズニーに行ってきました」とつづって、夫でタレントのJOY（40）とミッキー＆ミニーのかぶり物を着て、「美女と野獣」に登場する「ベル」のドレスを着た長