プロ野球・阪神は18日、西宮市内のホテルにて、ドラフト育成2巡目で指名した山粼照英選手と仮契約に合意したことを発表しました。山粼選手は、今季、関西独立リーグの兵庫ブレイバーズに所属。同リーグでは47試合に出場し打率.256、13打点、51盗塁を記録。盗塁では2位の選手に22個差をつけて盗塁王に輝きました。守備では内野と外野両方守れるユーティリティプレーヤーとしても活躍。来季、新天地の阪神で支配下登録、