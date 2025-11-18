令和アカウンティング・ホールディングスの子会社であるミラクル経理が、経理DXに資するシステム「ミラクルX（エックス）」のサービスを2025年11月18日に開始しました。第一弾として、AIによる自動判定で固定資産判定作業の時間を大幅に削減する「X1（エックス・ワン）｜AI資産判定」(特許出願中)を提供します。期間限定で、実際の導入後と変わらない操作性を無料で試すことも可能です。 ミラクル経理 経理DXシステム「ミラク