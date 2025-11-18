19日からは冷え込みがさらに厳しくなりそうですが、静岡県内各地では見ごろを迎えた紅葉やあたたかいグルメを堪能する姿が見られました。秋の空が広がり、紅葉も徐々に深まる静岡県内。最低気温が一桁となる日もあるなど少しずつ冬の足音が聞こえ始めたこの時期に食べたくなるのが…。ほっかほかの“焼き芋”。18日、掛川市のこども園では焼き芋パーティーが開かれていました。（園児）「焼き芋おいしくなーれ」