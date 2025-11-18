東京・新宿区の路上で今年10月、当時10代の少年に声をかけて連れ去ったとして、未成年者誘拐の疑いで逮捕された男性（25）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。