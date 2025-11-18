高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり日中関係の緊張が高まるなか、茂木外務大臣は「意見の相違があるからこそ、官民で重層的な意思疎通が重要だ」との考えを示しました。茂木外務大臣はきょうの会見で、「二国間の人的交流を委縮させるような中国側の発表は、日中間で確認された大きな方向性とも相いれない」と指摘した一方、両国間で意思疎通を続けていくことが重要だと強調しました。茂木敏充 外務大臣「日中間には懸案