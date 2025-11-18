東京都はきょう、「男性の家事や育児」について、家事や育児にかける時間の男女差が大きく縮まっているとする実態調査の結果を発表しました。この調査は東京都が2年に一度行うもので、都内で未就学児を育てる男女4000人を対象に行われました。その結果、女性の家事、育児、介護にかける時間は、1日あたり平均で7時間48分、男性は3時間29分でした。女性の方が4時間19分多いものの、前回の2023年に比べて男女差は1時間ほど縮まりまし