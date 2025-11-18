日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を改定する。JTAの沖縄/那覇〜台北/桃園線の航空券の販売開始に合わせ、12月3日発券分から適用する燃油サーチャージを改定する。これまでは日本〜東アジアに区分していた沖縄/那覇〜台北/桃園線の区分を見直す。これにより、沖縄/那覇〜台北・高雄線の燃油サーチャージ額は片道あたり2,500円となる。■燃油サーチャージ額（20