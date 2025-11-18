エティハド航空は、エアバス機の発注を拡大した。エアバスA330-900型機6機、エアバスA350-1000型機7機、エアバスA350F型機を3機確定発注した。エアバスA330neoの導入は初めて、エアバスA350-1000型機は27機、エアバスA350F型機は10機に導入数を拡大する。エティハド航空のアントノアルド・ネベス最高経営責任者（CEO）は、「これらの航空機は中距離、長距離、貨物路線における当社の事業を強化します。A330neoは地域路線と中距離路