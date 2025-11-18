自身のSNSを通じて結婚を発表したロッテ・西川史礁(C)産経新聞社ロッテのルーキー・西川史礁が11月18日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。お相手は青学大時代から交際していた一般女性で、6月2日に入籍した。【写真】バラの花束とともに…ロッテ西川史礁の結婚発表の投稿をチェック西川は「いつも温かいご声援をありがとうございます」と切り出し、「私事ではありますが、2025年6月2日に学生の頃からお付き合い