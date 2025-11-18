先週のエリザベス女王杯で１番人気に応えてＧ１・３勝目を挙げたレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が１１月１８日、美浦トレセンに帰厩した。レース後は京都競馬場に２泊して、この日の朝に出発して、午後に到着した。木村調教師は「トラブルもなく、皆さんのお陰で無事に帰って来られました」と語った。今後は馬体に問題がなければ、連覇のかかる有馬記念（１２月２８日、中山）に向かう予定だ