ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 加護亜依 接触禁止も「凄く大好きで」 モー娘。時代こっそり連絡先… スポニチアネックス 加護亜依 接触禁止も「凄く大好きで」 モー娘。時代こっそり連絡先教えた人物から「本当に連絡来た」 2025年11月18日 16時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 加護亜依が11日更新のYouTubeで、モーニング娘 時代のエピソードを披露 当時は接触禁止令で、芸能人から声をかけられることはなかったという 記事を読む おすすめ記事 『ガヴ』ショウマ・知念英和、天然ぶりを遺憾なく発揮 日野友輔＆庄司浩平がツッコミ 2025年11月11日 20時55分 「じゃあつく」劇中ドラマ出演・橘優輝、手作り筑前煮披露で反響続々「完璧な彩り」「器のセンスすごい」 2025年11月15日 13時17分 中日・涌井 後輩の衝撃写真披露 残留報告を「このスタイルでされました笑」にネットも大爆笑 2025年11月12日 19時55分 「仮面ライダーガヴ」知念英和 日野友輔の“罪深いこと”を暴露「かわいい靴下を履くなと思ったら…」 2025年11月11日 22時2分