今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１４年の１着ダノンシャーク（岩田康騎乗）と、２着フィエロ（福永騎乗。当時は騎手、現在は調教師）の大激戦を振り返る。８番人気のダノンシャークがイン強襲から、フィエロとの大接戦を鼻差で制し、念願のＧ１初制覇。完璧なレース運びをしたのに２着だったフィエロにとっては、悔しい敗戦となった。