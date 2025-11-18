巨人・湯浅大内野手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１５０万円減の１３５０万円でサインした（金額は推定）。高卒８年目の今季は開幕１軍をつかみ、代走や守備固めで出場機会を得ていたが、８試合の出場で３打数無安打。「うまくいったことがないくらい、しんどい感じでした」と率直な思いを口にした。秋季キャンプではチーム内競争活発化のために、本職の内野以外に外野にも挑戦。来季へ「（内外野を守れ