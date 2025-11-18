山口市徳地の柚木地区でクマが家の近くに出没し警察が警戒しています。けが人はいないということです。警察によりますと、クマが出没したのは山口市徳地の柚木地区です。18日午後2時50分頃、70代男性から「自宅付近にある柿の木に近づいたところクマが木の上で柿をたべている」と通報があったということです。クマは体長およそ1メートルほどで通報をうけ駆け付けると、クマは柿を食べ終え、その後は近くの田んぼなどを歩いて