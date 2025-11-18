楽天の石原彪捕手（２６）が１８日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１００万円ダウンの１６００万円でサインした。６８試合に出場した昨季から、今季は３１試合出場、打率９分４厘。６月１４日の阪神戦でサヨナラ打を放つなど貢献した場面もあったが、納得のいく数字は残せなかった。来季に向けて「バッティングです。もう打つしかないんで」と打力強化を意識。自主トレは２年連続で浅村とともにやることも明かし、「