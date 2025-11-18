大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両大青山（２５＝荒汐）を寄り倒して７勝目（３敗）を挙げた。取組後は「（相手は）僕より身長が大きいし、しっかり攻める気持ちでいきました。我慢して相撲を取れたのは良かった」とうなずいた。勝ち越しに王手をかけたが、あくまで通過点であることを強調。「まだまだ。あと５日ありますので。明日に向けて準備して土俵に上が