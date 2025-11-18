ピン芸人のダンディ坂野が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。ダンディには高校１年の長女と小学６年の長男、２人の子供がいる。ナイツの塙宣之に「なんか頭いいってニュースになって」と聞かれると、「下の子が、（来年）２月に中学受験する子が全国模試で１位になって」と明かした。ちなみに長女は「中学受験うまくいって、いまスライドで高校行って。まあ高校受験なしで楽し