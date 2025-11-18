ドジャースのレポーターで知られる「スポーツネットＬＡ」のキルステン・ワトソンさん（３１）が連覇を達成したドジャースや将来の夢などを語っている。米メディア「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」に出演したワトソンさんは、ホワイトソックスのリポーターのブルック・フレッチャーさん、スポーツキャスターのダニ・クルペンガーさんの女性３人でガールズトークを展開した。ワールドシリーズについて「信じられないほど素晴