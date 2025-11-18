プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月17日にユーチューブを更新し、国内フリーエージェント（FA）権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（35）について、「取りづらい選手」との見解を示した。「東浜を欲しいところはあるけれども、どれくらいの程度なのか」亜細亜大学出身の東浜は、12年ドラフト会議でソフトバンクに1位指名されて入団した。先発ローテーションの一角としてチームをけん引し