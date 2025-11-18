【R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション】 11月19日頃より発売予定 価格：1回500円 トイズキャビンは、カプセルトイ「R・TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」を11月19日頃より発売する。価格は1回500円。 本商品は横スクロールシューティング「R・TYPE」に登場する自機の「R-99 ラスト・ダンサー」やオプションの「スタンダード・フォース」や小