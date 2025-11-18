山形県産ブランド米、「つや姫」に合う県産食材をふんだんに使った定食の提供が18日から県庁食堂で始まりました。提供が始まった「山形みのりの秋定食」です。県産米に合うおかずをテーマに味の素株式会社と県庁食堂が考案しました。メニューは山形牛やサトイモの「悪戸いも」が入った「煮込み汁」や「庄内秋鮭のフライ」、県産アケビの肉味噌炒めなど5品のおかずと新米の「つや姫」です。訪れた人がさっそく秋の味覚