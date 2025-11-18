カンロのプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」シリーズから、季節限定の新作「あまおう苺」が2025年11月25日（火）に発売されます。ひと粒の中にジュレの濃厚な甘みを閉じ込め、外側はフレッシュな苺を思わせる爽やかな味わい。パリッとした飴と、とろりとあふれるジュレのコントラストが魅力です。高級感のあるパッケージは、休憩時間の気分転換や小腹満たしにぴったりの存在。果実そのもののおいしさを感