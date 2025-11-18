１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３２．２２ポイント（０．８１％）安の３９３９．８１ポイントと３日続落した。１０月２３日以来、約４週ぶりの安値水準を付けている。前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国経済の鈍化を警戒した売りが続いている。先週までにほぼ出揃った中国の月次経済統計は、内需の弱さを改めて浮き彫りにする内容だった。米追加利下げの期待感が後退したこともマイナス。中