ポーズをとるカーリング女子日本代表のフォルティウス＝18日、札幌市カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（12月・カナダ）に挑む女子日本代表のフォルティウスが18日、札幌市内で取材に応じ、五輪切符獲得への決意を語った。米国など8チームで2枠を争う最終予選へ、スキップの吉村紗也香は「身が引き締まる思い。必ずオリンピアン（オリンピック選手）になって帰ってくる」と誓った。最終投を担う吉村は「私のショ