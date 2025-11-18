国交省国土交通省が18日公表した四半期ごとの地価動向報告（10月1日時点）によると、三大都市圏と地方都市の全80地点で地価が上昇した。全地点の上昇は2024年の第1四半期（4月1日時点）から7期連続。旺盛な観光需要を背景に、訪日客向けの店舗やホテル需要が引き続き好調で、地価を押し上げた。80地点のうち住宅地は22あり、14期連続で全地点が上昇した。上昇率は、高価格帯のマンション需要が根強い福岡市の大濠地区だけが「3